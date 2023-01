Stiri pe aceeasi tema

- "Este vorba de un copil de sase ani, in prezent se afla in custodie", a declarat reporterilor seful politiei locale, Steve Drew."Nu este o impuscatura accidentala". Victima este o tanara in varsta de 30 de ani si viata ei este in pericol, a precizat el, relateaza AFP, preluat de Agerpres."Sunt in stare…

- Un baietel de sase ani a fost arestat vineri in Statele Unite dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa, ranind-o grav, potrivit politiei, informeaza sambata AFP. Tragedia a avut loc la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. "Este vorba de un copil de sase ani, in prezent…

- Un baietel de sase ani a fost arestat vineri in Statele Unite dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa, ranind-o grav, informeaza Agerpres.Tragedia a avut loc la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. „Este vorba de un copil de sase ani, in prezent se afla in custodie”,…

- Baiatul și-a impușcat vineri invațatoarea in sala de clasa, provocandu-i rani grave, la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia, informeaza CNN , care citeaza poliția locala. „Autorul este un copil de sase ani. El se afla prezent in custodia poliției. Nu este o impuscatura accidentala”,…

- Tragedia a avut loc la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. "Este vorba de un copil de sase ani, in prezent se afla in custodie", a declarat reporterilor seful politiei locale, Steve Drew."Nu este o impuscatura accidentala". Victima este o tanara in varsta de 30 de ani si…

- E albastra rau treaba cu electricitatea in Ucraina. Jumatate din locuitorii Kievului sunt deconectați, cealalta jumatate primește curent cateva ore pe zi. Cu tot ce inseamna lipsa electricitații (apa, transport, servicii medicale etc. – toate pe regim de avarie), primarul accepta ca s-ar putea ajunge…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte sase ranite luni dimineata, intr-un liceu din Saint-Louis, statul Missouri, centrul SUA, atacatorul fiind impuscat mortal de fortele de ordine, a declarat politia locala, relateaza AFP si Reuters. O femeie adulta si o tanara au murit si alte cateva persoane…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte sase ranite luni dimineata, intr-un liceu din Saint-Louis, statul Missouri, centrul SUA, atacatorul fiind impuscat mortal de fortele de ordine, a declarat politia locala, relateaza AFP si Reuters. O femeie adulta si o tanara au murit si alte cateva persoane…