Stiri pe aceeasi tema

- Avionul a cazut in orasul Villa Madero, iar presa mexicana relateaza ca decedatii sunt pilotul si patru pasageri. Un alt pasager a fost dat disparut, iar sansele ca acest sa mai fie in viata sunt minime. Aeronava efectua o cursa in regim de taxi, iar autoritatile au informat drept cauza a…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un bombardier din perioada celui de-al II-lea Razboi Mondial care efectua un zbor demonstrativ s-a prabusit in Statele Unite, afirma surse citate de presa americana.Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in…

- Imagini de coșmar in urma unui accident aviatic produs in Columbia. Cel puțin șapte persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe. Accidentul a avut loc, duminica, la scurt timp dupa ce avionul a decolat de pe aeroportul din orașul Popayan,…

- Cel puțin șapte persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe imediat dupa decolarea de pe aeroportul din orașul Popayan situat in sud-estul Columbiei, potrivit postului Caracol.Potrivit primelor informații avionul…

- Avion prabusit in SUA. Avionul a lovit mai multe autovehicule care se aflau in parcarea atelierului auto, in urma caruia au rezultat un morman de fiare, a declarat directorul de operațiuni al aeroportului, Joe Rotterdam. Aeronava a decolat de pe aeroportul Millington-Memphis Airport din Tennessee…

- Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare din culpa in cazul accidentului provocat de Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ramanand fara permisul de conducere, au precizat reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei. Au fost publicate și primele…

- Imagini incredibile au fost surprinse azi in orașelul Terme, din nordul Turciei, o localitate de pe țarmul Marii Negre. Un pod s-a prabușit, iar o mașina a fost „inghițita” de gaura formata, a notat Sky news. Doi oameni aflați la momentul nepotrivit in locul nepotrivit au cazut și ei in gaura. In incident,…