Stiri pe aceeasi tema

- China este dispusa sa colaboreze cu Belarus pentru a aprofunda increderea politica reciproca, i-a spus vineri ministrul de externe de la Beijing, Qin Gang, omologului sau de la Minsk, Serghei Aleinik, potrivit unui comunicat al diplomației chineze, citat de Reuters.In septembrie anul trecut, președintele…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai presei straine si din tara sa, in contextul in care comenta vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, Lukasenko a declarat ca partea belarusa este gata sa-l primeasca la Minsk pe presedintele SUA pentru o „discutie serioasa pentru a se pune…

- Președintele belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui SUA, Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre ”incheierea razboiului” in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si președintele rus Vladimir Putin ”va veni” in capitala…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului” in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin „va veni” in capitala…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai presei straine si din tara sa, in contextul in care comenta vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, Lukasenko a declarat ca partea belarusa este gata sa-l primeasca la Minsk pe presedintele SUA pentru o „discutie serioasa pentru a se pune…

- Rusia a atacat iar Ucraina cu drone ucrainene. 20 de asemenea aparate de zbor au fost doborate de antiaeriana la Kiev, Odesa, Nikolaev, dar și in alte locuri. Unele dintre și-au lovit, insa, țintele. Cel puțin o drona a lovit un obiectiv de infrastructura din zona de sud a Ucrainei și a pornit un incendiu.…

- Armata ucraineana a afirmat marti ca ultimele 24 de ore au fost cele mai grele pentru trupele rusesti de la inceputul razboiului si ca 1.030 de soldati ai Moscovei si-au pierdut viata in cursul noptii, astfel ca bilantul total al pierderilor umane suferite de rusi a ajuns la 133.190 de morti, relateaza…

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in jurul datei de 24 februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii…