Stiri pe aceeasi tema

- Un avion privat de mici dimensiuni, la bordul caruia se aflau cinci cetațeni germani și pilotul, s-a prabușit sambata in largul Costa Ricai. Ziarul german Bild relateaza ca la bordul aeronavei s-ar fi aflat un celebru om de afaceri german impreuna cu familia sa. Momentan, echipele de salvare au descoperit…

- Un avion privat de mici dimensiuni avand cinci cetateni germani la bord plus pilotul s-a prabusit in mare in apropierea țarmului din Costa Rica. Potrivit ziarului german „Bild”, la bordul aeronavei s-ar fi aflat fondatorul salilor de sport McFit, Rainer Schaller, partenera sa si cei doi copii ai lor,…

- Un avion de mici dimensiuni din Mexic cu cinci cetateni germani la bord a disparut vineri in largul statului Costa Rica, a anuntat ministrul Securitatii Publice, Jorge Torres, anunta lalibre.be, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Imaginile de pe camerele de supraveghere obținute de Reuters arata momentul in care un avion de lupta rusesc s-a prabușit luni (17 octombrie), la scurt timp dupa decolare, intr-o cladire rezidențiala din orașul Yeysk, situat in sudul țarii. Prabușirea a facut ca mai multe apartamentes sa ia foc, provocand…

- Trei persoane in varsta de aproximativ 30 de ani aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit cand avionul Cessna s-a prabușit intr-o casa din Minnesota, sambata seara tarziu. Autoritațile federale și locale din Minnesota investigheaza locul accidentului din Hermantown, care se afla la vest…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit duminica seara in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters.

- Un avion privat Cessna s-a prabușit in largul coastei Letoniei duminica seara, a anunțat serviciul de salvare al Suediei, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Autoritatile sunt in cautarea unei aeronave de agrement, care s-ar fi prabusit in localitatea Lețca Noua, din judetul Giurgiu. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Giurgiu au anuntat ca pompierii au fost solicitati, sambata dupa amiaza, despre faptul ca o aeronava de mici dimensiuni s-ar fi prabusit…