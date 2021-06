Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta Mig-29 al forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit in Marea Neagra in timpul exercițiilor militare ”Shabla 21”, anunța presa de la sud de Dunare, precizand ca pilotul nu a fost gasit deocamdata.In mare a fost gasita, in jurul orei 10.00, vesta de salvare a pilotului, potrivit BNT.…

- Șoferul ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa a fost gasit avind permisul de conducere fals, pe 7 iunie curent, la punctul de trecere al frontierei Palanca. Ministerul Afacerilor Externe a comunicat ca a recepționat astfel de informații de la Poliția de Frontiera. „Ambasada Republicii Moldova…

- Grecia recurge la o noua metoda pentru a tine la distanta valurile de imigranti ilegali. Politia elena a instalat tunuri acustice in zona de frontiera cu Turcia. Dispozitivele emit sunete de pana la 162 de decibeli, in timp ce o conversatie obisnuita are 60 de decibeli.

- Mai mulți cetațeni romani incearca sa intre pe teritoriul Statelor Unite pe la granita cu Mexicul, odata cu valurile de solicitanti de azil din Nicaragua si Honduras, relateaza Digi24 , care citeaza Reuters și The Mirror . Zeci de imigranți, despre care Reuters spune ca vin din Romania, Armenia și America…

- Poliția din Los Angeles, SUA, a anunțat ca a impușcat mortal, la Hollywood, un barbat imbracat cu o vesta antiglont care a lovit o masina a politiei in timp ce circula cu vehiculul sau in marsarier, informeaza AFP, citata de HotNews.ro . Incidentul s-a petrecut sambata pe Sunset Boulevard, dupa ce un…

- Una dintre temele de disputa în coaliția de guvernare este trecerea Poliției Judiciare la parchete, masura prevazuta în programul de guvernare. PNL se opune, iar argumentul lui Ludovic Orban este ca "Politia judiciara trebuie sa actioneze în cadrul institutional ierarhic al Politiei",…

- In ultima saptamina, polițiștii de frontiera zilnic identifica teste PCR Covid-19 cu indici de falsificare. Ieri, 29 martie curent, alți cinci moldoveni au fost documentați penal pentru obținerea ilegala a testelor. Pe sensul de ieșire din țara, in punctul de trecere Sculeni s-a apropiat un mijloc de…