Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare al Statelor Unite s-a prabusit, luni, in largul coastelor Marii Britanii, pilotul fiind dat disparut in Marea Nordului, afirma surse militare citate de agentia de presa Reuters.

- Un avion de vanatoare apartinand aviatiei militare americane, decolat de la o baza din Marea Britanie, s-a prabusit luni in Marea Nordului, in largul coastei de nord-est britanice, in timpul unei misiuni de antrenament de rutina, transmit AFP, Reuters si BBC, citand un comunicat al US Air Force.Aparatul,…

- Un avion de vanatoare apartinand aviatiei militare americane, decolat de la o baza din Marea Britanie, s-a prabusit luni in Marea Nordului, in largul coastei de nord-est britanice, in timpul unei misiuni de antrenament de rutina, transmit AFP, Reuters si BBC, citand un comunicat al US Air Force.Toti…

- Un avion militar american s-a prabușit in Marea Nordului in largul coastei Yorkshire. O operațiune majora este in desfașurare pentru gasirea pilotului. Avionul se afla intr-o misiune de antrenament, relateaza BBC.

- Un avion al patrulei acrobatice a fortelor aeriene canadiene s-a prabusit duminica in Columbia Britanica, accident soldat cu moartea unui membru al echipajului si ranirea grava a altuia, informeaza AFP si Reuters, titreaza Agerpres. Accidentul a avut loc in timpul unui eveniment destinat cresterii moralului…

- Printul William si sotia sa, Kate, au marcat joi cea de-a doua aniversare a fiului lor cel mic, printul Louis, publicand o serie de fotografii care il infatiseaza pe mezinul familiei realizand un desen in culorile curcubeului, devenit simbol al sperantei in Marea Britanie in timpul pandemiei de COVID-19,…

- Printul William, nepot al reginei Elisabeta a II-a, a inaugurat joi un nou spital de urgenta pentru pacientii cu COVID-19, ce a fost construit in doar opt zile intr-un centru de expozitii situat in cel de-al doilea oras ca marime al Marii Britanii, Birmingham, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Printul…

- Marina Regala britanica a anuntat joi ca a urmarit sapte nave de razboi ruse, in urma reperarii unei puternice activitati a navelor militare rusesti in largul coastelor Regatului Unit, relateaza Reuters.