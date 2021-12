Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…

- Rusia a afirmat joi ca a trimis un avion de vanatoare pentru a intercepta un avion de spionaj britanic care opera in apropiere de Crimeea, peninsula de la Marea Neagra pe care Moscova a anexat-o de la Ucraina in 2014, scrie Reuter, potrivit Mediafax. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca armata americana desfasoara activitati agresive in regiunea Marii Negre, creand o amenintare la adresa stabilitatii regionale si strategice, transmite Reuters. Intr-un comunicat citat de Interfax, ministerul a precizat ca a detectat in ultimele 24 de…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat sambata NATO ca aduna treptat forte in apropierea granitelor Rusiei si ca nu doreste sa discute cu Moscova despre securitatea Europei de pe pozitii de egalitate, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Declaratia ministrului rus este…

- Deși Moscova nu are intenții ostile, ministrii Apararii din tarile NATO au aprobat, joi, un nou plan de aparare pe multiple fronturi fata de riscurile generate de Rusia in zona Marii Negre si a Marii Baltice. Alianța a reafirmat obiectivul central de cont

- Rusia a anuntat luni ca a efectuat cu succes un tir de racheta de croaziera hipersonica - Zircon - de la bordul unui submarin, o arma de tip nou pe care Moscova o considera invincibila si care ingrijoreaza Washingtonul, relateaza AFP. ”Flota rusa a testat pentru prima oara o racheta hipersonica…

- Proiectul Nord Stream 2, extrem de politizat, a fost proiectat de Moscova sa ocoleasca Ucraina cu exporturile sale de gaze catre Europa. Gazoductul va dubla capacitatea existenta de export prin conducte a Rusiei in Marea Baltica la 110 miliarde de metri cubi, echivaland cu mai mult de jumatate din totalul…

- Armata poloneza trimite militari si vehicule catre frontiera de est, ca reactie fata de exercitiile militare Zapad-2021 de saptamana aceasta ale Rusiei si Belarusului, relateaza Euronews, potrivit news.ro. Aceste manevre au loc in contextul unor tensiuni intre Moscova si statele membre NATO,…