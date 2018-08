Stiri pe aceeasi tema

- Prabusirea unui avion militar de colectie, sambata dupa-amiaza, in estul Elvetiei ar putea sa se fi soldat cu pana la 20 de morti, a informat presa elvetiana, transmite duminica AFP. Avionul, un Junker JU52 HB-HOT construit in 1939 in Germania, apartinea companiei JU-Air, fondata in 1982. Aparatul…

- Un avion cu 20 de persoane la bord s-a prabușit in Alpii Elvețieni, in week-end, iar autoritațile elvețiene spun ca nu exista supraviețuitori. O operațiune uriașa de cautare a fost lansata pentru gasirea epavei avionului model Ju-52, scrie The Mirror. Deocamdata nu se cunoaște identitatea victimelor,…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabuși, sambata intr-o padure din Elveția, iar persoanele aflate la bord și-au pierdut viața, scrie Reuters. Accidentul s-a produs intr-o zona inaccesibila din muntii Rengg, in cantonul Nidwalden din centrul Elvetiei, iar in urma impactului aeronava a luat foc și a produs…

- Mai multe persoane au decedat sambata atunci cand un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, sambata, intr-o padure din Elvetia, provocand un incendiu care a distrus complet aparatul de zbor, transmite Reuters.Avionul s-a prabusit intr-o zona inaccesibila din muntii Rengg, in cantonul Nidwalden…

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava. Avionul s-a prabusit intr-o zona greu accesibila de pe muntele Rengg. Politia nu a transmis mai multe detalii, precum…

- Ministerul Apararii Nationale a precizat ca in avion se aflau comandorul Marcel Bresug, seful de stat major al Bazei 95 Aeriana „Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu”, si capitan-comandorul Iulian Pena, instructor-sef zbor in cadrul aceleiasi unitati militare. Cei doi s-au catapultat din aparat…

- „Accidentul s-a produs in apropiere de baza aeriana 96 Bacau. Pilotii au reusit sa se catapulteze si suntem acum in procedura de recuperare a lor", a declarat ministrul Mihai Fifor la Antena 3. Incidentul are loc la o saptamana dupa ce un MiG 21 Lancer s-a prabusit in timpul unui miting aviatic, la…

- UPDATE: Potrivit unor surse neconfirmate oficial, este vorba despre o aeronava de tip IAR-99 Șoim, de la unitatea de aviație din Bacau. Cei doi piloți s-ar fi salvat. Avionul IAR-99 SOIM este utilizat pentru antrenamentul avansat, destinat inclusiv... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.