- Miercuri, 19 octombrie, Serviciul de Asistența Medicala al Aeroportului Internațional Henri Coanda București a reușit din nou sa intervina cu succes și sa salveze viața unui pasager in varsta de 36 de ani,, a transmis Serviciul Comunicare Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. Pasagerul se afla la…

- Un avion ce zbura pe rutaa aterizat de urgența, marti, pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, pentru ca in zbor ar fi decedat un pasager, informeaza Antena3. Potrivit primelor informații, un barbat, de aproximativ 65 de ani, ar fi decedat in timpul unui zbor Miami – Instanbul. In momentul in care echipajul…

