Stiri pe aceeasi tema

- O cursa Air France care venea de la Paris și se indrepta catre New Delhi a aterizat de urgența pe aeroportul din Sofia, din cauza comportamentului agresiv al unui pasager, au anunțat sambata autoritațile bulgare.

- Activitatea unei gradinite particulare din Brasov a fost suspendata, miercuri, printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), motivata prin confirmarea a cinci cazuri de COVID-19 in randul personalului acestei institutii prescolare. Conform Institutiei Prefectului Brasov,…

- Un avion Boeing 777 operat de Rossiya Airlines a aterizat de urgența la Moscova vineri dimineața, la ora locala 4:44, din cauza unor probleme la motor, la mai puțin de o saptamana dupa ce o aeronava similara a United Airlines Holdings Inc. a fost afectata de o explozie deasupra Denverului, aruncand…

- Un avion Boeing 777 al companiei Rossiya a efectuat o aterizare de urgenta vineri la Moscova din cauza unei probleme de motor, la mai putin de o saptamana dupa un incident spectaculos petrecut cu reactorul unui aparat similar in Statele Unite, transmite agerpres.ro.

- Pe aeroportul din orașul american Salt Lake City din Utah a aterizat de urgența un avion Boeing 757-200 al companiei Delta Air Lines, care se indrepta de la Atlanta la Seattle. Despre acest lucru a fost anunțat luni, 22 februarie, Administrația Federala a Aviației (FAA), informeaza postul local de televiziune…

- Incepand din 12 februarie, romanii care revin din 67 de state și teritorii sunt nevoiți sa prezinte și un test PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte. Decizia a fost luata saptamana trecuta de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și aduce și cheltuieli in plus pentru cei care vor…

- Secția Medicin Interna I, din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, a fost inchisa luni, temporar, din cauza unor cazuri de coronavirus in randul pacienților internați. In momentul de fața este in derulare o ancheta epidemiologica și urmeaza sa fie luate masuri in funcție de rezultatele acesteia.…

- O femeie de 80 de ani, din localitatea Darcauti, raionul Soroca, a decedat in urma unui incendiu izbucnit din cauza utilizarii necorespunzatoare a sobei de incalzit, transmite IPN, cu referire la un comunicat de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.