Un autoturism s-a izbit de semi-remorca unui autotren, pe autostrada A1. Patru persoane au fost rănite Un grav accident de circulație a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe autostrada A1, la km 479+200, pe sensul de mers Lugoj-Timișoara, in zona localitații Topolovațu Mare. Un autoturism s-a izbit de semi-remorca unui autotren, iar in urma coliziunii o femeie a ramas incarcerata, fiind extrasa dintre fiarele contorsionate ale autoturismului de echipajele de la descarcerare și predata echipajelor medicale in vederea transportului la spital. De asemenea, au fost ranite alte trei persoane, doi barbați și o femeie, pasageri in autoturism, care erau conștiente și cooperante. Și acestea… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

