- Un autoturism a ars in totalitate, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui accident produs pe raza comunei Ivesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit la locul producerii evenimentului…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, vineri, pentru evacuarea apei adunate in subsolul unei gradinite in urma precipitatiilor abundente. ‘Se intervine cu o autospeciala, o motopompa transportabila si un echipaj…

- Pompieri militari din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervin, vineri dimineata, pentru evacuarea apei adunate in urma precipitatiilor abundente in trei curti ale unor locuinte situate in comuna Zorleni. ‘Detasamentul de pompieri Barlad intervine…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 5 august, in jurul orei 19.30, la un accident rutier produs in localitatea Cristești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…

- O persoana a decedat si doua au fost ranite grav in urma unui accident rutier produs, miercuri dimineata, pe raza localitatii Calinesti din orasul Bucecea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit acestuia, in eveniment a fost implicata…

- Doua autoturisme au fost implicate, luni, intr-un accident rutier petrecut pe drumul E581, in localitatea Cretesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Husi, ulterior…

- Pompierii militari de la Secția Sarmașu au fost solicitați sa intervina sambata dupa-masa, 12 iunie, la un accident rutier petrecut in orașul Sarmașu, mai exact in localitatea aparținatoare Sarmașel Gara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…