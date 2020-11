Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte a impus marti noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, afirmand ca guvernul ia in considerare carantine si inchideri de scoli, transmite Reuters.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie…

- O mașina zburatoare realizata in Olanda a primit permisiunea de a circula pe drumurile publice din Uniunea Europeana, scrie go4it.ro . Prototipul Liberty, realizat de compania PAL-V, este primul vehicul de acest gen care primește unda verde pentru a fi testat pe drumuri publice europene. Vehiculul are…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a decis constituirea a 139 de secții de votare in strainatate care vor fi deschise in 36 de țari. Aici ar trebui sa voteze cel puțin 60.030 de moldoveni care s-au inregistrat prealabil pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. CEC afirma ca lista a fost aprobata…

- O masina de taxi din Chisinau cu motor pe benzina a fost transformata de o echipa de ingineri moldoveni intr-un automobil electric. Proiectul sustinut de UTM a fost implementat de trei tineri care au reusit sa creeze un sistem special de alimentare cu energie.

- Lista țarilor europene cu restricții de calatorii pentru Romania devine tot mai mica. Suedia este cel mai recent stat care ridica atenționarea de calatorie pentru romani. Autoritațile de la Stockholm au anunțat miercuri ca au ridicat atenționarea de calatorie pentru Romania, Bulgaria și Olanda, potrivit…

- Ministerul de externe de la Moscova a anunțat luni ca l-a convocat pe ambasadorul olandez pentru a-i înmâna un protest oficial, transmite Reuters. Potrivit Kremlinului, decizia a fost luata dupa ce un dispozitiv de urmarire a fost descoperit pe mașina atașatului militar rus în…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe A2 București-Constanța, la kilometrul 104, sensul catre Capitala, traficul a fost restricționat pe prima banda din cauza unui autoturism care a luat foc. Conform Infotrafic, in localitatea Dragalina, județul Calarași, o…

- Un barbat a fost impușcat de polițiști, in timpul unei urmariri ca in filme, pe șoselele din județul Arad. Zeci de kilometri a durat cursa nebuna, timp in care șoferul a trecut de mai multe filtre de poliție, iar in oraș a mers chiar și pe contrasens. Polițiștii au tras noua focuri de arma, iar unul…