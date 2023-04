Un autocar cu pasageri a explodat în mers după ce a luat foc (VIDEO) Scene de groaza, pe o șosea din Italia, acolo unde un autocar a explodat in mers și a fost cuprins de flacari. Pasagerii au reușit sa se salveze la timp. Un autocar cu pasageri a explodat dupa ce a luat foc din mers. Incidentul a avut loc pe un pod din Italia. Șoferul a observat fumul care ieșea de la motor și a oprit imediat. Cei 8 pasageri aflați la bord au fost evacuați la timp. Mai multe echipaje de pompieri au reușit in cele din urma sa stinga incendiul, informeaza RomaniaTV.net Un autocar cu pasageri a fost distrus de flacari pe podul Liberty din Veneția. S-a intamplat vineri, puțin dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

