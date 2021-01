Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 44 de pasageri a fost cuprins de flacari și a ars in totalitate marti dimineata, pe autostrada A1, intre Sebes si Sibiu. Din fericire, calatorii au reusit sa coboare la timp si nicio persoana nu este ranita, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu, potrivit…

- Accident rutier cu victima in Cumpana.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cumpana, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intrare in Cumpana.O persoana a fost ranita.Sursa foto:…

- Accident rutier cu o victima in Cogealac.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cogealac, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intrare in Cogealac.O persoana a fost ranita. Victima…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina pentru a acorda primul ajutor in cazul unui accident rutier produs in Teliu. Este vorba despre un autoturism rasturnat. Din primele informații, exista și o victima incarcerata, care este conștienta. „Intervine Detașamentul…

- Un accident a avut loc sambata, 2 ianuarie, pe Autostrada A3, nod rutier Turda, conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj. In acest moment, ISU și echipajele

- O victima constienta, in urma urma unui accident intre doua autoturisme.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda, pe strada Canalului.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme.O persoana…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina la un accident rutier produs intre o combina și un autoturism, in localitatea Sambata de Sus. „Din primele informații este o victima incarcerata, inconștienta. Intervine Secția Victoria cu un echipaj SMURD și o autospeciala…