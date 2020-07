Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oficiali ai administratiei fostului presedinte republican George W. Bush Bush il vor sustine in alegerile prezidentiale pe democratul Joe Biden, au declarat persoane implicate in acest efort, acesta fiind cel mai recent grup republican care se opune realegerii lui Donald Trump, relateza Reuters.…

- Ieri, 23 iunie 2020, polițiștii din Campeni, in urma vizionarii postarilor unui tanar din comuna Bistra, facute live pe o rețea de socializare, s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de incitare la ura sau discriminare și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina tanarului, in…

- Twitter a marcat din nou o postare a președintelui american Donald Trump, marți, cu o mențiune ce semnaleaza ca unul dintre tweet-urile sale „încalca” regulile rețelei sociale cu privire la „comportamente abuzive”, lasând totuși posibilitatea ca mesajul sa fie citit,…

- In urma evaluarii cercetarilor actuale referitoare la aceasta substanta activa, FDA a hotarat ca aceasta nu indeplineste „criteriile statutare” pentru autorizarea folosirii sale in tratamentul impotriva coronavirusului. Hidroxiclorochina ramane valabila in utilizarea sa de baza, ca medicament impotriva…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a semnat, joi, un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale, informeaza BBC. Astfel, platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata, daca se considera…

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca este prea devreme sa se discute despre consecinte pentru China cu privire la ceea ce responsabilii americani considera ca ar fi lentoarea cu care Beijingul a semnalat amploarea crizei coronavirusului in China, informeaza Reuters. SUA au…