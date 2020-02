Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Oana Schmidt-Haineala, candidat la functia de adjunct al procurorului-sef al DIICOT, a afirmat miercuri ca, daca va prelua postul, ii va propune sefului institutiei initierea de actiuni de educatie juridica in scoli privind pericolul traficului de persoane, conform Agerpres.Citește…

- In data de 28.01.2020, in jurul orei 09:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat in varsta de 71 de ani, din municipiul Hunedoara, care a reclamat faptul ca, in data de 24.01.2020, in jurul orei 15:30, s-au prezentat la locuința sa doi barbați necunoscuti, care au afirmat…

- Polițiștii din Caransebeș au fost nevoiți sa intervina la un conflict izbucnit intre un tanar de 22 de ani și o familie. Tanarul s-a certat cu cei doi soți pentru ca ii banuia ca au mers la furat. Aceștia au spart geamul și ușa de la casa, iar tanarul a tras focuri de arma, potrivit Mediafax.Sambata…

- Patru persoane au fost sancționate de jandarmii din Gruparea Mobila Timisoara pentru ca transportau material lemnos fara a deține avizele necesare. The post Lemn confiscat de jandarmi și patru persoane sancționate in Timiș și Caraș-Severin appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Echipe de salvare care au muncit toata noaptea de sambata spre duminica, au scos 45 de persoane dintre daramaturile imobilelor surpate in urma cutremurului puternic din Turcia, al carui bilant a crescut la 35 de morti, au anuntat duminica autoritatile turce, relateaza Reuters.

- Polițiștii de frontiera au contracarat o tentativa de transportare ilegala peste frontiera de stat a 15 mii de pachete cu țigari. Produsele de tutungerie urmau sa ajunga pe piața neagra din Uniunea Europeana.

- Autoritatile germane analizeaza ipoteza unei drame familiale in cazul atacului armat din Germania, afirma surse din cadrul comisiei de ancheta citate de publicatia Bild. Un individ a deschis focul, omorand mai multe persoane si ranind altele. Conform agentiei DPA, cel putin sase persoane au fost...

- Orasul Beijing a anuntat joi anularea popularelor festivitati programate cu ocazia Anului Nou Chinezesc, din cauza epidemiei virale care a ucis deja 17 persoane in China, potrivit presei de stat chineze, transmite agerpres.ro.