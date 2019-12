Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Galați au deschis un dosar penal in cazul exploziei produse luni in parcarea unui hotel din oraș. Anchetatorii incearca sa afle cine este vinovat pentru producerea incidentului in urma caruia au fost avariate patru mașini și fațada cladirii, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura…

- Cel putin o persoana a fost ucisa intr-un incident armat produs vineri intr-o unitate militara din statul american Florida, anunta surse citate de presa americana.Un individ a deschis focul, vineri, in Baza aeriana Pensacola din Florida, informeaza postul ABC7, transmite mediafax.ro. Citește…

- Un copil a murit aseara la Targul de Craciun din Luxemburg, dupa ce a fost lovit de un bloc de gheața desprins dintr-o sculptura, relateaza Daily Mail, care citeaza politia luxemburgheza. Accidentul s-a produs in jurul orei 20:00 (19:00 GMT), a anuntat politia, care a precizat ca, „potrivit primelor…

- Un nou ”atac armat in masa” a avut loc in Statele Unite, unde patru barbati tineri au fost ucisi, iar alti sase raniti, la o reuniune de familie, intr-o resedinta in orasul Fresno, in statul California, relateaza AFP.

- Un nou ”atac armat in masa” a avut loc in Statele Unite, unde patru barbati tineri au fost ucisi, iar alti sase raniti, la o reuniune de familie, intr-o resedinta in orasul Fresno, in statul California, relateaza AFP.

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…

- Patru persoane și-au pierdut viața si alte cinci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc, duminica dimineata, intr-un bar din Kansas. Impuscaturile au fost raportate Politiei din Tequila...

- Un individ inarmat cu o pusca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineata intr-un cartier din Lyon, ranind usor cel putin doua persoane, barbatul fiind deja retinut, a anuntat politia franceza, potrivit postului BFM TV.