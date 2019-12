Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va ezita sa impuna masuri de protejare a companiilor europene de concurentii care nu respecta Acordul de la Paris din 2015 privitor la reducerea incalzirii globale, a declarat luni, la Madrid, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul ecologic european, Frans…

- Presedintele Rusiei Vladimir Putin nu are planuri sa participe la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) din Chile luna viitoare, a anuntat miercuri Kremlinul, adaugand ca decizia nu are nicio legatura cu revoltele care au loc in prezent in Chile, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Nu…

- Milioane de demonstranti au iesit anul acesta pe strazile din Hong Kong, cerand democratie in fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Beijingului in 1997. O mica parte dintre protestatari au cerut si independenta fata de China, remarca Reuters, citeaza Agerpres. Adunarea din Hong…

- Ministrul italian al Apararii, Lorenzo Guerini, a declarat miercuri ca guvernul de la Roma intentioneaza sa confirme programul de investitii in avioane de lupta F-35, relateaza Reuters. "Innoirea flotei noastre aeriene este o necesitate care nu poate fi amanata", a declarat Guerini, membru…

- Parlamentul Italiei a votat marti reducerea numarului membrilor sai cu mai mult de o treime, in cadrul unei reforme promovate de Miscarea 5 Stele (M5S) ce ar putea avea un impact major asupra spectrului politic italian, transmite Reuters potrivit Agerpres. Legea, care a fost sustinuta de aproape…

- Astronautul italian Luca Parmitano va incuraja din spatiu echipa sa nationala de rugby, care vineri va infrunta Africa de Sud intr-un meci decisiv pentru calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019 din Japonia, relateaza Reuters. Parmitano va urmari confruntarea din grupa B in Statia…

- SUA au instituit sanctiuni impotriva Bancii Centrale a Iranului, a anuntat vineri la Casa Alba, in fata presei, presedintele Donald Trump, care a vorbit despre ''sanctiunile cele mai severe impuse vreodata unei tari'', decizie ce vine la aproape o saptamana dupa atacul cu drone si rachete…