Cațiva asteroizi de mari dimensiuni vor trece pe langa Pamant luna viitoare. Printre ei este și unul de marimea cladirii Empire State Building. Potrivit datelor furnizate de NASA, cațiva asteroizi vor trece foarte aproape de pamant in saptamanile viitoare, dar nu vor cauza probleme. ”Astronomic vorbind, vor fi in vecinatatea pamantului. Dar in termeni umani, sunt la milioane de kilometri distanța”, a spus Paul Chodas, directorul CNEOS la NASA. Un asteroid numit Asteroid 2021 TJ15 a trecut ieri pe langa Pamant, la aproximativ aceeași distanța cu luna. Intre timp, Asteroidul 2004 UE, de marimea…