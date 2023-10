Stiri pe aceeasi tema

- "La multi ani, iubirea mea! ❤️La multi ani, fetita mea minunata! Iti doresc sa fii sanatoasa, puternica, si sa ramai plina de iubire in ciuda acestei grele incercari prin care trebuie sa treci si pe care ma rog sa o depasesti cu bine.Fii fericita, pentru ca tu esti cea mai frumoasa fetita din Univers,…

- Maria Ciobanu, „Ciocarlia cantecului popular romanesc”, a implinit ieri 86 de ani. S-a serbat, in America, alaturi de soț și de cațiva buni prieteni. In exclusivitate pentru Playtech Știri, impresarul vedetelor, Bebe Mihu, ne-a vorbit cu admirație despre solista care a facut istorie in muzica populara.…

- Constantin Enceanu și colega sa de breasla, Niculina Stoican, se afla intr-un mare scandal, care a ajuns recent la tribunal. Cantarețul de muzica populara este nemulțumit de faptul ca Niculina Stoican, managerul Ansamblului Folcloric Maria Tanase, nu l-a mai promovat de ani de zile. Enceanu considera…

- Valentin Sanfira a facut primele declarații dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala. Cantarețul de muzica populara a suferit un accident in timp ce se afla in vacanța, in afara țarii.

- Jean Paler a stat departe de scena o lunga perioada, dupa ce medicii i-au recomandat acest lucru din cauza problemelor de sanatate. De aceasta data, actorul a revenit in fața publicului, insa a primit alte restricții din partea medicilor. Iata cum se simte acum și care este starea lui de sanatate.

- CRBL a facut primele declarații dupa accidentul de motocicleta din județul Hunedoara! Artistul i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru ca a avut grija de el și iși asigura fanii ca se recupereaza rapid. Cantarețul, care se afla pe o motocicleta, a incercat sa depașeasca o coloana de mașini, cand s-a izbit…

- Cantarețul de trap Gheboasa (Gabriel Gavriș) a declarat ca se simte discriminat si ca va contesta in instanța amenda de 1.000 de lei primita de la Jandarmeria Cluj, scrie G4Media. Sancțiunea a fost aplicata pentru ca ar fi ”proferat injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea…