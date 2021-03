Un ardelean, un oltean și un moldovean se duc la medic. De ce dureri se plânge fiecare Cele mai mari ponderi ale populatiei cu boli cronice se regasesc în regiunile Nord-Vest (25,3%) și Bucuresti-Ilfov (25,0%), iar cele mai mici ponderi în regiunile Sud-Vest Oltenia(22,4%)și Vest (20,3%), arata o analiza a starii de sanatate a populației, publicata de Institutul Național de Statistica. Cei mai mulți hipertensivi sunt în regiunea Sud-Muntenia, iar moldovenii au cea mai mare prevalența a afecțiunilor lombare. Cele mai consultatii medicale au avut loc în Nord-Est si Nord-Vest. Cei mai mulți români care au consumat neprescrise traiesc în Moldova (23,1%)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

