Stiri pe aceeasi tema

- Duelurile dintre Viitorul și FCSB au aprins mereu imaginația iubitorilor fotbalului din Romania datorita prieteniei dintre Becali și Hagi. Nu o singura data cele doua cluburi au fost acuzate ca se ajuta reciproc.

- Unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri din Romania, magnatul Ovidiu Tender, a dezvaluit intr-un interviu acordat in exclusivitate corespondentului Pro TV Cosmin Savu detalii despre privatizarea din 2004 a companiei Petrom.

- Cornel Galeș ar fi a investit o suma deloc de neglijat pe o casa și o mașina, pentru ca și-ar fi dorit ca, in Spania, sa aiba parte de confortul cu care era obișnuit in Romania. Cum a murit Cornel Gales, nu a avut nicio sansa! Ce scrie presa din Spania despre accident Acum, Claudia,…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, a vorbit pentru prima data despre semnalele primite ca ar putea fi arestat și despre cum a fost ascultat, fotografiat și filmat de catre SRI și DNA. A condus fotbalul din Romania 24 de ani. Din 1990 pana in 2014, dar a facut un pas in […]…

- In fiecare zi apar noi informații despre cazul care a cutremurat Romania. Alexandra Maceșanu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o, ar fi fost traficata printr-o rețea de proxeneți din Bari și acum s-ar afla pe mainile unor arabi.

- Noi marturii importante despre Luiza și Alexandra. O martora care traiește in Italia susține ca a vorbit cu Luiza intr-un bar. Fata i-ar fi sugerat ca este și Alexandra cu ea și ca nu poate fugi pentru ca daca fuge ea, Alexandra va fi omorata. In direct la Romania TV, bunicul Luizei a izbucnit in lacrimi…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudi Giuliany, a explicat ca pregatește o serie de dezvaluiri explozive despre Joe Biden. El a spus ca vor ieși la iveala afaceri necurate ale lui Biden și a avertizat: stați sa vedeți cand ajungem la Romania.Citește și: Fosta deținuta politic il…