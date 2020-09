Un apartament sau 50.000 de euro este pretul unui viceprimar la Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- Un sat intreg din județul Iași a fost zguduit de vestea ca o femeie a fost depistata cu cancer de col uterin. Speriate ca ar putea ajunge in aceeași situație, femeile s-au prins la braț și au plecat la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași pentru a-și face testul Babeș Papanicolau. Medicii au ramas inmarmuriți…

- NECAZ… Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Boțești, comuna Boțești. “La sosirea echipajului de intervenție incendiul se manifesta violent la nivelul a doua…

- Secretarul de stat in Ministerul Apelor Mediului si Padurilor, Gelu Puiu, l-a dat in judecata pe activistul de mediu din judetul Suceava, Tiberiu Bosutar, si ii cere daune morale de 1 milion de lei pentru defaimare. Activistul de mediu Tiberiu Bosutar de la Moldovita, care a pus pe cheltuiala proprie…

- Mihail are 34 de ani este asistent medical si a fost confirmat cu coronavirus. Acesta povesteste ca a sunat de nenumarate ori la DSP Bucuresti, insa nu a primit niciun raspuns. Astfel ca, pentru a nu transmite virusul familiei, barbatul locuieste de cinci zile in masina. „Aici dorm și in spate am bagajul…

- FENTA… Un moldovean, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, depistat in vama Albița, a reușit sa pacaleasca polițiștii, care l-au preluat, pentru a-l duce in arest. Barbatul in varsta de 30 de ani a aplicat o metoda banala: a cerut sa fie lasat pentru nevoile fiziologice, insa, cand…

- GAND RAU… In ultima perioada, tot mai multe voci din politica locala si nationala si-au exprimat nemultumirea la adresa politiei locale. Cea mai recenta este a vasluianului Dragos Tudorache, presedintele executiv al PLUS, care a anuntat ca Alianta USR PLUS va reconstrui, in cazul in care va veni la…

- D-ALE CAMPANIEI!… A inceput deja campania electorala, iar tachinarile politice nu puteau sa nu se iveasca si ele! Iata, la Dranceni, administratorul public al comunei, Gelu Pecheanu, a sarit in sus de bucurie, cand a vazut ca un contracandidat al fiului sau, la functia de primar, a venit cu hartia pentru…

- NEINTELEGERI… Locuitorii comunei Stanilesti, care au avut culturile de primavara afectate de seceta, doar astazi mai pot depune la Primaria locala, instiintarile privind pierderile suferite. Este vorba despre culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, lucerna – cultura nou infiintata. Se…