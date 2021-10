Stiri pe aceeasi tema

- Liderul protestelor anti-vaccin din Zalau, Erno Kovacs, in varsta de 50 de ani, a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Barbatul a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu el din spital și a ținut sa transmita un mesaj.

