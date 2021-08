Stiri pe aceeasi tema

- Pledoarie puternica in Anglia, dupa ce un britanic sanatos tun a murit de COVID-19. John Eyers, 42 de ani, era un om in forma, care se bucura de culturism si de alpinism – așa l-a prezentat, pe scurt, familia sa. Sora lui geamana a postat pe retele sociale un mesaj-manifest, precizand ca fratele sau…

- Aproximativ 60% dintre persoanele internate actualmente in spitalele britanice cu diagnosticul de COVID-19 (tulpina DELTA) au fost vaccinate cu doua doze impotriva coronavirusului, a declarat luni consilierul stiintific principal al autoritatilor din Marea Britanie, Patrick Vallance, transmite Reuters.…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, ar putea fi operat de urgenta, dupa ce a fost internat in spital in urma unor sughituri cronice care dureaza de 10 zile. Bolsonaro, in varsta de 66 de ani, a fost transferat la un spital din Sao Paulo, unde i se vor face analize pentru ocluzie intestinala, informeaza…

- Cercetatorii au reusit sa previna replicarea coronavirusului in celulele umane, in laborator, folosind tehnica de editare genetica Crispr, conform unui studiu publicat marti, care ar putea deschide calea catre noi tratamente contra COVID-19, informeaza AFP. O echipa de oameni de stiinta din Australia…

- Regizorul rus Vladimir Mensov, al carui film "Moscova nu crede in lacrimi" a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film strain in 1981, a murit luni de COVID-19 la varsta de 81 de ani, au declarat colegii sai de la Institutul de Cinematografie "Gherasimov" din Moscova (VGIK), potrivit AFP,…

- Dr. Anthony Fauci solicita Chinei sa puna la dispozitie dosarele angajatilor din laboratorul Wuhan. Expertul american in boli infectioase crede ca acestea ar putea oferi informatii vitale despre Covid-19. Dr. Anthony Fauci, cel mai mare expert american in boli infectioase, a cerut Chinei sa…

- Mai mult de 8.700 de pacienti au murit dupa ce au contractat Covid in spitalele din Anglia, incepand cu martie 2020, potrivit datelor obtinute de The Guardian de la unitati ale National Health Service (NHS).

- Comisia Europeana a reusit sa convinga Washingtonul sa relaxeze restrictiile asupra exportului materialelor necesare laboratorului german CureVac pentru fabricarea vaccinului sau experimental anti-COVID-19, potrivit unor oficiali europeni citati vineri de agentia Reuters. Acestia afirma ca…