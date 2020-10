Stiri pe aceeasi tema

- Inca un angajat din Centrala Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat cu noul coronavirus, anunta MAE. Totodata, a fost depistat pozitiv si un diplomat de la Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa organizatiile internationale de la Viena."In scopul informarii transparente si corecte…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca in cursul zilei de miercuri un angajat din cadrul Centralei MAE si un diplomat din cadrul Misiunii Permanente a Romaniei pe langa organizatiile internationale de la Viena au fost depistati pozitiv cu SARS-CoV-2. In acest context, MAE informeaza…

- Doi angajați din Centrala MAE și un diplomat la Ambasada Romaniei la Bruxelles sunt infectați cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca luni și marți doi angajați din cadrul Centralei MAE au fost depistați pozitiv cu infecția COVID-19.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, luni si marti, doi angajati din cadrul Centralei MAE si un diplomat din cadrul Ambasadei Romaniei la Bruxelles au fost depistati ca infectati cu noul coronavirus. In acest context, MAE informeaza ca au fost luate, in regim de urgenta,…

- Un angajat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și un diplomat din Ambasada Romaniei la Viena au fost confirmați cu coronavirus, anunța instituția. ”In scopul informarii transparente si corecte a publicului, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de 16 septembrie a.c., un angajat…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in cursul zilei de miercuri, un angajat cu functie de executie din cadrul Centralei MAE a fost depistat pozitiv cu COVID-19.''Persoana infectata este singurul caz confirmat in urma testarii contactilor directi ai cazului comunicat in data de 16 septembrie'',…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de miercuri, un angajat cu functie de executie din cadrul Centralei MAE a fost depistat pozitiv cu COVID-19. ''Persoana infectata este singurul caz confirmat in urma testarii contactilor directi ai cazului comunicat in data de 16 septembrie'',…

- Belgia a inclus Romania la lista tarilor “rosii”. Testul de coronavirus si carantina au devenit obligatorii la intrarea in Regat. De miercuri, intreg teritoriul Romaniei a fost incadrat in zona roșie de catre Regatul Belgiei, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Asta inseamna ca toți romanii care merg…