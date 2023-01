Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani, electrician, a cazut in gol, duminica, de la 20 de metri, in timp ce se afla in Mina Vulcan, din Valea Jiului. Acest incident este cercetat ca accident de munca, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un copil a suferit rani usoare dupa ce a cazut dintr-o masina in mers, pe o autostrada aglomerata din statul american Iowa. Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii si a fost surprins de o camera de supraveghere. Pe inregistrare se vede o persoana care cade dintr-o masina care rula cu viteza, la…

- Un jandarm din Gorj a murit dupa a cazut intr-o rapa de 300 de metri, in Parang. Colegul sau, in incercarea de a-l prinde, a pierdut rucsacul și telefonul și nu a putut cere ajutor imediat. Joi, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, aflat in timpul liber, in timp ce facea…

- O familie intreaga a supraviețuit dupa ce a cazut cu mașina intr-o prapastie adanca de 80-100 de metri din California. Autoritațile au anunțat ca șoferul a provocat intenționat accidentul.

- In populara statiune de schi Sheregesh din regiunea Kemerovo, Rusia, s-a deschis peste noapte un crater urias, cu diametrul de peste 30 de metri. La doar cativa metri distanta se afla patru case de vacanta, iar oamenii au fost evacuati. Localnicii, care au numit imediat gaura „poarta iadului", sunt…

- FOTO| TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 75 de ani a MURIT, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de 12 metri FOTO| TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 75 de ani a MURIT, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de 12 metri Garda de intervenție Blaj și Detașamentul de pompieri Alba Iulia au fost…

- Un baietel, de opt ani, din India, a cazut intr-un put. Echipajele de interventie din statul indian Madhya Pradeshn fac eforturi sa-l scoata in viata pe copil si au transmis ca baiatul ar putea fi „inconstient” si se afla la o adancime de aproximativ 16 metri, din 121, cat are fantana, informeaza Observatornews.…

- VIDEO| Intervenție de cinci ore a pompierilor din Hunedoara, pentru salvarea unei vaci care a cazut intr-o prapastie de 30 de metri VIDEO| Intervenție de cinci ore a pompierilor din Hunedoara, pentru salvarea unei vaci care a cazut intr-o prapastie de 30 de metri In cursul zilei de miercuri, noua pompieri…