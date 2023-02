Un an de război: Pierderile economice ale Ucrainei depășesc 140 de miliarde de dolari. Cifrele tragediei In urma cu o luna, in decembrie 2022, valoarea totala a daunelor documentate și direct cauzate infrastructurii Ucrainei din cauza invaziei lansate de Rusia la 24 februarie 2022 se astima a fi de 137,8 miliarde de dolari (la costul de readucere la faza inițiala). Astazi se pot estima la cel puțin 140 de miliarde de dolari, in contextul in care Produsul Intern Brut al țarii era de 200 miliarde in 2021. Evaluarea pagubelor fizice directe a fost facuta de Consiliul Național pentru Redresarea Ucrainei de la consecințele razboiulu, de echipa analitica a Școlii de Economie din Kiev (KSE), cu sprijinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

