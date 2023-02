Un an de război în Ucraina: Cum au evoluat dolarul şi preţurile energiei şi alimentelor DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele din septembrie, dar este inca in crestere cu 8% fata de un cos de valute de cand a inceput conflictul. Impactul asupra altor active de refugiu, cum ar fi obligatiunile guvernamentale, este insa complicat. Da, preturile obligatiunilor din SUA si Europa au crescut in zilele urmatoare invaziei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei s-a intalnit cu zeci de lideri din toata lumea, de-a lungul celor 51 de ani de cand a devenit suverana, dar spune ca nu va uita niciodata intalnirea ei cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza vineri Dpa și Agerpres . Regina in varsta acum de 82 de ani l-a…

- Pretul gazului pe piata europeana a scazut vineri la sub 50 de euro pe megawatt-ora, de aproape sapte ori mai mic decat maximul istoric inregistrat in primele zile ale invaziei rusesti in Ucraina, relateaza AFP. Este, de asemenea, cel mai mic pret care se inregistreaza in ultimul an si jumatate. Datorita…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru agentia Reuters, un numar tot mai mare…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru Reuters, un numar tot mai mare observand…

- In 2022, preturile petrolului au depasit 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, deoarece cererea s-a redresat in urma ridicarii restrictiilor impuse din cauza Covid-19 in mare parte din lume, iar invadarea Ucrainei de catre Rusia a sporit preocuparile privind aprovizionarea. Dar pretul titeiului…

- Cred ca acest efort enorm va continua, deoarece cred ca va trebui sa sustinem Ucraina atat cat este nevoie. Nu am obosit in ceea ce priveste ajutorul pentru Ucraina si vom continua ca pana acum, deoarece credem ca sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea Romaniei, siguranta…

- "Acesta este semnul ca Rusia eșueaza pe campul de lupta", spune el. "Ca raspuns, ei ataca orașe civile pentru ca nu sunt capabili sa caștige teritoriu și sa evite ca Ucraina sa elibereze incet-incet tot mai mult teritoriu. Deci, da, ne putem aștepta la mai multe atacuri. Nimeni nu poate spune cu exactitate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 28 noiembrie 2022, o alocuțiune in cadrul Reuniunii Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting), organizate la Muzeul Național de Arta al Romaniei. Va prezentam in continuare alocuțiunea Președintelui Romaniei din cadrul evenimentului: Distinși…