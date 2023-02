24 februarie 2022, ora 5 dimineața. Ceea ce parea o zi normala s-a transformat intr-un coșmar pentru milioane de ucraineni. (sa ilustram si cu time lapse drona ucraina inainte de razboi!!) Sirenele care au rasunat in zorii zilei in Kiev anunțau inceputul unui razboi crunt. In loc sa plece la munca, ucrainenii și-au facut bagajele sa fuga din țara. Cei care au ramas s-au refugiat in adaposturi. Au urmat clipe de groaza.⚡️Missile strikes an apartment building in Kyiv.After heavy fighting in the capital overnight, a residential apartment building not far from the Kyiv International Airport (Zhuliany)…