Tomesti este una dintre cele noua comune vecine cu municipiul Iasi, iar localitatea resedinta este practic lipita de oras. Este si motivul pentru care multi ieseni aleg sa se refugieze aici de aglomeratie, de poluare, iar asta a dus la cresterea populatiei spre 20.000 de locuitori, dupa cum am aflat de la primarul comunei, Stefan Timofte. Am prins tot ce se putea in materie de finantare, spune el, dar alte propuneri de investitii stau cu anii la rand. – Cu ce ii atrageti pe ieseni la dumneavoastra, in Tomesti? – In primul rand, Tomestiul este o comuna frumoasa. Dar important este ca am reusit…