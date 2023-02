Stiri pe aceeasi tema

- Baieții și fetele care baga carbune in ideea de a implica Romania și mai mult in conflictul din Ucraina, care cer ca țara sa trimita tot mai multe arme și muniții Guvernului de la Kiev, un guvern care, in ultima perioada, a inceput sa persecute tot mai mult minoritatea romaneasca, nu știu ce e ala […]…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, el pledand pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii. Ministrul a precizat ca…

- Un convoi cu peste 40 de blindate turcești 4×4 BMC Kirpi a fost surprins in imagini trecand prin gara Verești, din județul Suceava. Potrivit stiridinbucovina.ro , acelasi tren a fost surprins si in gara Bacau. Cel mai probabil acesta s-a indreptat spre Suceava si apoi in Ucraina. De altfel, in aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 31 decembrie, ca anul 2022 a fost unul „foarte dificil pentru noi toți, marcat de crize profunde și de un teribil razboi” și a adaugat ca „privim cu speranța și incredere catre noul an”. „Cumpana dintre ani este mereu un moment incarcat de semnificații…

- Razboi in Ucraina, ziua 294. Romania si-a prezentat disponibilitatea de a intensifica eforturile de asistența acordata Ucrainei pe mai multe direcții, cu precadere pentru restabilirea funcționalitații infrastructurii energetice.

- Este ancheta la Suceava, dupa ce au fost gasite in Vama Siret, intr-un microbuz care venea din Ucraina, material exploziv, trei fiole cu morfina și un cartuș de mitraliera AK74. Obiectele se aflau in bagajele a trei barbați imbracați in haine militare. Potrivit Autoritații Vamale Romane, aceștia aveau…