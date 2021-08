Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din California, adept al teoriilor conspirației QAnon și Illuminati, și-a ucis cei doi copii, de teama ca aceștia sa nu se transforme in „reptilieni”, dupa ce „au luat ADN-ul șarpelui” de la mama lor. El și-a recunoscut crimele și a fost reținut de polițiști, potrivit NBC News.

- Senatul american a confirmat miercuri numirea unui prim ambasador al presedintelui Joe Biden intr-o tara straina, situatia celorlalti diplomati nominalizati de Biden dupa instalarea sa la Casa Alba, la inceputul anului, fiind in continuare in suspans, din cauza opozitiei unui senator, relateaza AFP.…

- O crima oribila a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Cojasca din județul Dambovița. Un barbat a omorat o fetița de doar 6 ani, fiica fratelui sau, ca sa se razbune dupa un conflict avut cu acesta.Astazi, IPJ Dambovița a fost sesizat de un barbat, cu privire la faptul ca acesta a omorat o minora,…

- Barbatul care a murit joi, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de tren avea doar 40 de ani și era de profesie șofer de TIR. Acesta era tatal unei fetițe. Incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei 14, pe strada Hașdații…

- Andrei Tinu așteapta primul copil cu noua iubita. Pentru fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu aceasta va fi a treia oara cand devine tata. Iubita lui, Roxana, va aduce pe lume o fetița in luna septembrie.

- Și-a omorat fetița de 1 an și 10 luni. Autoritațile au identificat copilul decedat, intr-o albie, infașurat in scutece și celofan, in stare de descompunere. Mama copilului a fost preluata in custodia politiei iar procurorii ancheteaza cazul in care sunt suspiciuni de omor calificat. O tanara mamica…

- O lituanianca de 25 de ani, stabilita in judetul Olt, a fost condamnata la 18 ani de inchisoare pentru omor calificat dupa ce si-a omorat fiica pentru ca „nu mai suporta sa o auda cum plange”. Sentinta poate fi atacata cu apel.