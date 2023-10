Stiri pe aceeasi tema

- Din Așkelon și Tel Aviv, Israel, jurnalistul independent Mircea Barbu relateaza despre conflictul din ultimele 6 zile, care a cauzat moartea a peste 2.000 de oameni, israelieni și palestinieni deopotriva, și ranirea altor mii. La 17:00 fix alarma antiaeriana rasuna in tot Așkelonul, un oraș aflat la…

- Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv funcționeaza la capacitate, dau asigurari autoritațile israeliene. Zborurile sunt operate in siguranța, in ciuda raidurilor aeriene și a alarmelor declanșate in momentele in care Hamas pune ținta pe capitala israeliana.

- Netanyahu a incercat sa ignore Gaza de-a lungul numeroșilor sai ani de mandat și nu a facut niciodata planuri pentru viitorul acesteia, in vreme ce era mai preocupat de alte lucruri, inclusiv de susținerea divizivei sale reforme judiciare care a slabit țara, spun analizele publicate de Le Monde și Financial…

- Dupa declanșarea razboiului dintre Hamas și Israel, UEFA va ține cont de cererea federației de la Tel Aviv și va reprograma aproape sigur jocurile naționalei Israelului cu Elveția (acasa) și Kosovo (in deplasare), care fi trebuit sa se joace inițial pe 12 și 15 octombrie. Meciul „tricolorilor”, programat…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…

- Au plecat in Israel, in vacanța sau cu treaba, și s-au trezit ca a inceput razboiul. Trei artiste din Romania au simțit la Tel Aviv coșmarul declanșat de ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas. Click! a relatat prin ce au trecut vedetele.

- Aripa armata a Hamas anunța ca au lansat 150 de rachete asupra Tel Aviv-ului, orașul care servește drept gazda pentru cel mai mare aeroport al țarii și pentru majoritatea ambasadelor. Atacul ar reprezenta un raspuns la raidurile aeriene israeliene din cursul serii asupra Gaza.Brigazile Izzedine al…

- "Suntem in razboi si vom castiga!", afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu intr-un mesaj adresat israelienilor. Mesajul lui Netanyahu vine dupa ce ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga",…