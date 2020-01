Un american a supravieţuit peste 20 de zile în zăpezile şi frigul glacial din Alaska Un tanar american a sfidat timp de peste 20 de zile frigul polar si ninsorile din Alaska, fara a avea un acoperis deasupra capului, dupa un incendiu care i-a distrus cabana, inainte de a fi salvat in cele din urma de un elicopter plecat in cautarea sa, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video publicata vineri pe Facebook de autoritatile locale, Tyson Steele, in varsta de 30 de ani, poate fi vazut in timp ce facea gesturi ample cu bratele in directia elicopterului. Pe zapada, el scrisese cu litere imense mesajul "S.O.S.". "Cabana lui a ars la jumatatea lunii decembrie ucigandu-i cainele si lasandu-l… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

