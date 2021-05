Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul israelian in Emiratele Arabe Unite a avertizat miercuri impotriva reintoarcerii orelor intunecate ale "Noptii de cristal" din 1938 in Europa, cu o crestere a antisemitismului in intreaga lume dupa loviturile devastatoare ale Israelului asupra Fasiei Gaza, noteaza AFP. "Dupa Gaza, unde ne…

- Ministrul de externe qatarez, seicul Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, l-a primit sambata seara pe liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, si a cerut comunitatii internationale sa actioneze impotriva "atacurilor brutale" ale Israelului asupra Fasiei Gaza, transmite AFP preluat de agerpres.…

- Anul acesta, pe fondul condițiilor mai relaxate de calatorie și exceptarii de la carantina a persoanelor vaccinate sau care au avut COVID in ultimele 90 de zile, romanii din Diaspora se intorc acasa chiar și din țari aflate pe lista galbena, cum ar fi Franța, Italia, Belgia sau Olanda. Potrivit Vola.ro,…

- Organismul national de sanatate publica EODY a anunțat duminica ca Grecia a inregistrat un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, denumita B.1.617, mai contagioasa, relateaza Afp, citata de News. India este doborata de cel de-al doilea val de coronavirus, iar experții susțin ca de vina este aceasta…

- Ciprul i-a primit vineri pe ministrii de externe israelian, din Emiratele Arabe Unite si grec in sud-vestul insulei mediteraneene pentru discutii care, in opinia lor, reflecta un Orient Mijlociu "in schimbare", noteaza AFP. Aceasta intalnire a avut loc la cateva luni dupa un acord de normalizare…

- Israelul nu va „coopera” cu Curtea Penala Internaționala (CPI) într-o ancheta asupra presupuselor crime de razboi din teritoriile palestiniene, a declarat joi biroul primului ministru Benjamin Netanyahu, potrivit AFP.„Israelul a decis sa nu coopereze cu CPI” considerând…

- Nationala de rugby a Israelului a invins cu 33-0 reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, intr-un meci amical istoric care a avut loc vineri la Dubai, prima confruntare sportiva din istoria celor doua natiuni, scrie dpa. Israelul a trimis la Dubai, pentru aceasta partida, echipa sa olimpica,…