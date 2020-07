Stiri pe aceeasi tema

- Un comunicat comun al Marii Britanii, Statelor Unite si Canadei a atribuit atacurile grupului APT29, cunoscut si sub numele de "Cozy Bear", despre care afirma ca aproape sigur opereaza in cadrul serviciilor ruse de spionaj. "Condamnam aceste atacuri josnice impotriva celor care desfaoara o activitate…

- MOSCOVA, 3 iul – Sputnik, Viktor Marahovski. In Occident cele mai importante evenimente ale zilei au devenit declarațiile președintelui Congresului SUA, Nancy Pelosi, despre necesitatea introducerii unor noi sancțiuni impotriva Rusiei, precum și noile recorduri inregistrate zilnic ale cazurilor de…

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Administratia Chinei a cerut, miercuri, Marii Britanii sa evite "ingerintele" in afacerile sale interne, avertizand ca atitudinea Londrei fata de situatia din Hong Kong ar putea atrage "reactii negative", anunța MEDIAFAX.Statele Unite si Marea Britanie au criticat proiectul noii legi privind…

- Marea Britanie nu va sprijini extinderea Grupului celor Sapte (G7) cu includerea Rusiei, a declarat un reprezentant al premierului Regatului Unit. „Hotararea privind participarea la G7 va trebui adoptata in unanimitate de toti liderii Grupului” – a declarat acesta, citat de Agentia PA Media, anunța…

- Marea Britanie a devenit tara europeana cu cele mai multe decese cauzate de noul coronavirus, depasind astfel Italia. De la izbucnirea pandemiei de Covid-19 si pana in prezent au fost inregistrate 29.427 de decese in Marea Britanie, a anuntat ministrul britanic de Externe, Dominic Raab. Noua cifra face…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…