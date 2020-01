Stiri pe aceeasi tema

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", a avut premiera oficiala la Hollywood, la 42 de ani de la lansarea francizei create de George Lucas, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Droizi…

- Soldatii imperiali si robotii au electrizat Hollywoodul luni seara, cand, la 42 de ani dupa debutul sau planetar, saga "Star Wars" a prezentat in fata unui public ales pe spranceana filmul "The Rise of Skywalker", ultimul episod din trilogia sa de trilogii, informeaza AFP. Desi alte filme…

- Fanii francizei "Star Wars", echipati cu saci de dormit si un proiector portabil, au inceput inca de ieri sa isi amplaseze corturile pe trotuarul din fata legendarului cinematograf "Chinese Theatre" din...

- "Star Wars: The Rise of Skywalker", ultimul film din seria Razboiul Stelelor, ar putea declanșa crize de epilepsie persoanelor fotosensibile, au avertizat studiourile Walt Disney, informeaza CNN, citeaza digi24.ro.

- Luna cu filme la Antena 1 aduce in fața telespectatorilor, in premiera, cea mai recenta producție "Star Wars". "Rogue One: O poveste Star Wars" poate fi urmarit pe 7 decembrie, de la ora 23:15. Filmul prezinta o noua parte a francizei Razboiul Stelelor in același univers, dar vazut din alta perspectiva…

- Craciunul vine anul acesta la Kaufland in atmosfera fantastica din Star Wars. Cu mottoul: „Craciunul, mai bun ca niciodata”, Kaufland lanseaza o campanie promoționala dedicata sarbatorilor de iarna intr-o tematica inspirata din celebra serie de filme a lui George Lucas, care a cucerit inimile a milioane…

- Fanii seriei Game of Thrones (GoT) au primit zilele acestea o stire buna si una rea. HBO a renuntat sa mai faca prequel-ul a carui actiune s-ar fi petrecut cu mii de ani inainte de cea din GoT si care dorea sa infatiseze asa-numita Epoca a Eroilor si Noaptea cea lunga a unei intregi generatii, originile…

- Fanii seriei Game of Thrones (GoT) au primit zilele acestea o stire buna si una rea. HBO a renuntat sa mai faca prequel-ul a carui actiune s-ar fi petrecut cu mii de ani inainte de cea din GoT si care dorea sa infatiseze asa-numita Epoca a Eroilor si Noaptea cea lunga a unei intregi generatii, originile…