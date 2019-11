Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Radulescu, prins ca a trecut pe rosu Deputatul de Arges al PSD Catalin Radulescu a fost prins de politie dupa ce a trecut cu masina pe rosu in Capitala. A trecut cu masina pe culoarea rosie a semaforului in zona Polizu si a fost somat sa opreasca de o echipa de politisti, insa deputatul […]…

- Incidentul a avut loc in zona Polizu, din Capitala. Catalin Radulescu a refuzat inițial sa opreasca la semnalele polițiștilor. Cand aceștia i-au blocat drumul, deputatul a spus ca este un politician in campanie și nu trebuie sa opreasca la semafor. Politicianul a devenit agresiv in momentul…

- Deputatul Catalin Radulescu a fost implicat intr-un scandal in trafic, miercuri seara, dupa ce a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului și a fost oprit de polițiști. Deputatul ”Mitraliera” a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului in zona Polizu, din Capitala. Acesta a fost somat…

- Deputatul Catalin Radulescu a facut scandal, miercuri seara, dupa ce a fost prins trecand cu mașina pe roșu, in Capitala. Polițiștii au pus o autospeciala in fața lui, insa Radulescu a continuat scandalul. Contactat de MEDIAFAX, politicianul negat incidentul și a spus ca polițiștii ii sunt prieteni.Deputatul…

- Potrivit purtatorului de cuvânt al IPJ Mureș, Emanuela Farcaș, soțul femeii a sunat la Poliție și a anunțat ca soția a plecat de acasa și a amenințat ca se va sinucide. ”Polițiștii din Sovata au gasit-o lânga mașina, pe raza localitații Sarațeni, având o plaga înjunghiata…

- Conducatorul auto care a lovit cu mașina doi barbați, ieri dupa-masa, pe strada Minerva din municipiul Brașov, a fost reținut de polițiști. Polițiștii au stabilit ca barbatul se afla sub influența bauturilor alcoolice, atunci cand a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și i-a accidentat…

- Constantin Lungu, un tanar in varsta de 33 de ani din Ruginoasa, județul Iași, s-a certat sambata cu iubita lui. Barbatul a decis sa-și puna capat zilelor și a ales o soluție incredibila, a notat bzi.ro. Barbatul s-a intins pe strada și a așteptat sa vina o mașina care sa-l accidenteze mortal. O mașina…

- Incident incredibil, in Capitala. Un adolescent a sarit cu masina in lacul Fundeni din Bucuresti. Potrivit primelor informatii, baiatul era urmarit de oamenii legii, iar pentru a scapa de acestia, baiatul s-a aruncat cu masina in lac. Dupa incident nimeni nu l-a vazut pe acesta iesind la suprafata.