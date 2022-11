Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, in noaptea de duminica spre luni, la Moșnița Noua. Un barbat de 42 de ani a ajuns la spital dupa ce nu a observat unul dintre sensurile giratorii și a urcat cu mașina pe el.

- Scene desprinse dintr-un film duminica seara. Un tanar l-a injunghiat pe socrul sau, care venise sa-l duca inapoi la cerșit in Germania, transmite aradon.ro. Drama s-a petrecut in cartierul aradean Bujac, duminica seara, in jurul orei 22:30. Conform sursei citate, atacatorul, un tanar de 20 de ani,…

- Incident violent pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. Un biciclist a luat la bataie un șofer care parcase pe trotuar pentru a lasa un colet. Toata scena s-a petrecut sub ochii fiicei agresorului care il ruga, plangand, sa se opreasca.

- Aquatim a anuntat noi modificari in programul echipelor de interventii, ca urmare a unor avarii si alte lucrari. Atfel, azi apa e intrerupta pe strazile Calea Sever Bocu, Victor Hugo, din Timisoara, și in Sacalaz, Moșnița Noua, Utvin și Petrovaselo, pana la ora 15, din cauza unor avarii. Reamintim ca…

- Consiliul Județean Timiș vrea sa realizeze patru sensuri giratorii pe drumul dintre Timișoara și Giroc, in paralel cu realizarea de noi treceri de pietoni. De asemenea, sensul giratoriu de la intrarea in Dumbravița urmeaza sa fie reamenajat, iar la Albina se va realiza unul nou. Administrația județeana…

- Aquatim a anuntat noi avarii care afecteaza consumatorii de pe strazile Baba Dochia, Calea Stan Vidrighin si Vasile Lucaciu, precum si pe cei din localitatile Giarmata, Moșnița Veche, Moșnița Noua si Recaș. Sunt „lucrari de remediere a unor avarii, in zonele menționate. La reluarea alimentarii cu apa…

- Un conflict spontan in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc miercuri seara in Piața Traian din Timișoara. Doua persoane au fost ranite, iar șase barbați au ajuns la secție pentru audieri. „La data de 31 august 2022, in jurul orei 19:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați…

- Incident, in noaptea de luni spre marți, intr-o parcare de pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Doi șoferi s-au luat la bataie din motive necunoscute, iar apoi au plecat, au facut accident și s-au luat din nou la bataie. Polițiștii l-au gasit doar pe unul la fața locului, iar acesta era in stare…