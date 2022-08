Stiri pe aceeasi tema

O tornada puternica a lovit duminica peninsula Kassandra (Halkidiki) din Grecia.

Marele campion brazilian Leandro Lo a fost impuscat mortal intr-un club din Sao Paulo. Tragedia s-a petrecut pe fondul unui conflict spontan dintre sportiv si un politist aflat in timpul liber. Desi a fost transportat de urgenta la spital, Lo nu a supravietuit.

Cuba a primit oferte de asistenta din multe tari dupa ce a solicitat ajutor pentru a face fata unui incendiu masiv la un depozit de petrol lovit de fulger, care a declansat explozii in care cel putin o persoana a murit, 121 de persoane au fost ranite si 17 sunt inca disparute, relateaza AFP, potrivit…

Australianul Michael Masi, fostul director de curse al Formulei 1, a decis sa paraseasca Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si sa revina in tara sa la sapte luni dupa ce a jucat un rol intr-una din cele mari controverse din istoria recenta a acestui sport, informeaza Reuters.

Cel putin cinci persoane au fost ranite in timpul primei curse cu tauri care a avut loc in acest an in cadrul Festivalului San Fermin din Pamplona, organizat in nordul Spaniei, informeaza DPA.

O conducta de gaze intre Grecia si Bulgaria este gata sa inceapa operatiunile vineri si ar putea livra anual pana la trei miliarde de metri cubi de gaze catre tara vecina, a anuntat miercuri ministrul grec al Energiei, Kostas Skrekas, transmite DPA.

Un copac a fost lovit de fulger, sambata, in Lupeni, judetul Hunedoara, iar la sosirea pompierilor acesta ardea generalizat, langa o casa nelocuita. Nicio persoana nu a avut de suferit in urma evenimentului.

Klaus Iohannis a oferit o prima reacție dupa ce un tanar a murit din cauza consumului de droguri la Saga Festival. Potrivit președintelui organizatorii ar trebui sa fie „un pic mai fermi": „Daca vrem sa mergem la radacina, e nevoie de educație".