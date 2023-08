Stiri pe aceeasi tema

- Vrachierul Primus, care navigheaza sub pavilionul Liberiei, a navigat in largul coastelor Romaniei si Bulgariei, state membre NATO, dupa ce a plecat de la Odesa duminica. Rusia ameninta sa atace nave care pleaca din Ucraina, la Marea Neagra, dupa ce a iesit in iulie din acord. Ea a tras, la inceputul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, a anunțat luni, 28 august, purtatorul de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), Omer Celik. Erdogan va discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul…

- ”Presedintele nostru a luat initiativa (unor negocieri in vederea relansarii acordului) (…), pentru a evita ca lumea sa se confrunte cu o criza alimentara. El va efectua in curand o vizita la Soci”, anunta purtatorul de cuvant al partidului lui Erdogan. ”Credem ca noi evolutii pot avea loc dupa aceasta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor la Marea Neagra, anunta luni un purtator de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii…

- Presa turca și cea rusa dau ca aproape sigura o intalnire intre Recep Erdogan și Vladimir Putin! Presa din Turcia citeaza in acest sens surse de la administrația prezidențiala turca.Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va sosi in Rusia pentru a se intalni cu omologul sau Vladimir Putin, relateaza…

- Primul cargou care a parasit Ucraina dupa incetarea acordului privind transportul de cereale a sosit joi seara la Istanbul in pofida blocadei rusesti, potrivit site-urilor de transport maritim, transmite AFP. Portcontainerul „Joseph Schulte”, sub pavilion Hong Kong, a plecat miercuri din portul ucrainean…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri omologului sau rus Vladimir Putin sa evite orice „escaladare” in conflictul cu Ucraina la Marea Neagra, a anuntat presedintia, citata de AFP, informeaza AGERPRES . In cursul unei convorbiri telefonice, seful statului turc i-a cerut liderului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat sambata ca principalul obiectiv al acordului privind cerealele ucrainene, care expira pe 17 iulie, nu a fost atins, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau sud-african Cyril Ramaphosa, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Vladimir Putin a subliniat…