Un agent de poliţie a fost ucis, iar altul este în stare gravă în urma unui atac cu vehicul în Israel Un agent de politie a fost ucis, iar altul este in stare grava in urma unui atac cu vehicul produs marti in nordul Israelului, anunta serviciile de securitate israeliene, precizand ca doi suspecti au fost arestati. Atacul a avut loc marti dimineata in orasul Nahariya, situat in nordul Israelului. Un agent de politie voluntar, in varsta de 32 de ani, a fost ucis dupa ce a fost lovit intentionat cu un vehicul. Un alt agent de politie a fost ranit si este in stare grava, potrivit Mediafax.ro. Incidentul s-a produs in timp ce agentii de politie verificau un santier de constructii.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

