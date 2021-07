Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții in București și cinci județe, miercuri dimineața, la o grupare banuita de inșelaciune in dauna a zeci de banci și companii de stat din Romania și din strainatate, in special din Spania. Membrii gruparii sunt banuiți ca se dadeau drept reprezentanți ai unor furnizori, ii convingeau pe funcționari…

- Descinderi in Capitala și cinci județe, miercuri dimineața, la o grupare banuita de inșelaciune in dauna a zeci de banci și companii de stat din Romania. Membrii gruparii sunt banuiți ca se dadeau drept reprezentanți ai unor furnizori, ii convingeau pe funcționari ca și-au schimbat conturile pentru…

- Doua persoane au fost retinute in urma unei operatiuni desfasurate joi de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bihor, intr-un dosar care vizeaza o escrocherie de zile mari: The post Cu complicitatea unei functionare de la banca, doi interlopi din vestul țarii au golit…

- Romania va aloca 135 de milioane de dolari pentru investitii in infrastructura militara la baza Mihail Kogalniceanu si centrele de instruire principale, iar scopul, partial, al acestor investitii este acela de a sprijini prezenta prin rotatie a trupelor americane in tara noastra, a declarat ministrul…

- O grupare de romani a reușit sa fure nu mai puțin de doua milioane de dolari dintr-o banca franceza. Sute de tranzacții frauduloase au fost raportate. Sute de clienți ai bancii franceze La Banque Postale au fost lasați fara bani in conturi de o grupare de romani. Creierul era un barbat de 35 de ani…

- Cazul, instrumentat de justiția din Romania, a fost soluționat luna trecuta, dupa zece ani. Dintre cei 26 de inculpați, doar șapte au primit condamnari cu executare. Victime au fost clienții bancii franceze La Banque Postale. Inițiatorul gruparii, un tanar din județul Cluj, și-a recunoscut faptele fiind…

- Cele doua proiecte PNRR pentru care Romania solicita Comisiei Europene suma de 100, respectiv 28 de milioane de euro, sunt intocmite de Hidroelectrica și Nuclearelectrica. Acestea au fost prezentate, intr-o emisiune la Digi 24, ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea in contextul…

- Conturile de WhatsApp sunt legate de numerele de telefon ale utilizatorilor, iar in momentul autentificarii (login) intr-un cont existent, aplicatia va trimite automat utilizatorului un ”one-time code” (parola unica), prin SMS, pentru a verifica numarul de telefon. Atacatorii abuzeaza de acest proces…