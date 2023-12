Un adolescent francez și-a împușcat părinții, apoi le-a dat foc Un adolescent francez și-a impușcat parinții, apoi le-a dat foc și a disparut. Crima a avut loc in urma cu o saptamana, in satul Chateauvilain, de langa Lyon. Polițiștii l-au cautat cateva zile, iar sambata baiatul a fost arestat la Montpellier. Conform procurorilor, el a recunoscut fapta, relateaza Le Figaro . Luni, 27 noiembrie, la ora 6.49, pompierii au fost chemați sa intervina la un incendiu care se manifesta la un hambar și o casa din satul Chateauvilain, intre Lyon și Grenoble. Locuiau acolo un barbat, de 58 de ani, impreuna cu soția lui, de 52 de ani, și fiul lor de 15 ani. Doua cadavre „aproape… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila s-a petrecut in Franța, acolo unde Valentin, un baiat in varsta de 15 ani i-a omorat pe cei care i-au dat viața și apoi le-a dat foc. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, baiatul a recunoscut fapta infioratoare in fața anchetatorilor.

- Autoritatile au intrat in alerta vineri dupa ce in zona Palatului Administrativ din Ploiești a fost sesizat un bagaj suspect.Polițiștii din Ploiești au fost sesizați de catre un angajat al unei instituții din centrul orașului ca langa instituție se afla abandonat un bagaj suspect. O echipa…

- In Finlanda, forțele armate finlandeze ii ajuta pe polițiștii de frontiera de la punctul de control Vartius, in apropiere de granița cu Rusia, prin ridicarea unor garduri temporare in zona de frontiera. “In imediata vecinatate a barierelor sunt construite structuri de protecție, adica bariere temporare…

- Detalii șocante din ancheta unei crime duble, scoase la iveala de Curtea de Apel Timișoara. Doi migranți afgani au fost omorați de calauzele lor, tot cetațeni afgani, iar martorii crimei au cerut ajutor polițiștilor din Timișoara și județul Arad, insa au fost ignorați. Mai mult, magistrații timișoreni…

- Detalii șocante din ancheta unei crime duble, scoase la iveala de Curtea de Apel Timișoara. Doi migranți afgani au fost omorați de calauzele lor, tot cetațeni afgani, iar martorii crimei au cerut ajutor polițiștilor din Timișoara și județul Arad, insa au fost ignorați. Mai mult, magistrații timișoreni…

- Doi pompieri si un civil au murit din cauza surparii unui imobil, la Havana, in care locuiau aproximativ 50 de persoane, scrie News.ro. Imobilul cu doua etaje din cartierul Vechea Havana s-a surpat dupa ce structura sa a fost afectata de ploile puternice din ultimele zile. Salvatori au fost trimisi…

- Ramasitele umane lasate in diferite puncte ale zonei metropolitane a orasului mexican Monterrey, statul Nuevo Leon, din nordul tarii, corespund unui numar de cel putin 12 persoane. Cadavrele ar fi ale unor presupusi membri ai crimei organizate, a anuntat marti Procuratura Generala a statului, citata…

- Un tanar de 20 de ani a fost injunghiat mortal la o petrecere care a avut loc in judetul Iasi. Alti doi tineri au ajuns in stare grava la spital. Potrivit www.ziaruldeiasi.ro, un scandal s-a iscat, in noaptea de sambata spre duminica, la o petrecere de majorat, care a avut loc in judetul Iasi. Potrivit…