Stiri pe aceeasi tema

- Luni de dimineața, preț de cateva ore, sala de conferințe Avram Iancu din incinta Palatului Parlamentului a amuțit. Cei prezenți, printre care și ministrul Sanatații, Sorina Pintea, au amuțit ascultand scrisoarea cutremuratoare a unui baiat bolnav de diabet, vocea a altor 3.500 de copii romani pentru…

- Iulia Skripal, vizata in Marea Britanie de un presupus atac neurotoxic atribuit serviciilor secrete ruse, spera sa revina in Rusia, in pofida incidentului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Intr-o școala din Marea Britanie este interzis sa intri cu materiale din plastic. Elevii ar putea fi pedepsiți dur de conducerea unitații de invațamant in cazul in care introduc sticle din plastic in salile de curs. Colegiul Brighton, o școala privata din East Sussex, le va interzice elevilor,…

- Un elev roman, in varsta de 15 ani, a fost batut rau de șapte elevi de clasa, in Manchester. Tatal adolescentului face referire la un atac rasist. Incidentul a avut loc pe data de 3 mai in parcul Buile din Salford. De atunci, tanaru și sora acestuia nu vor sa mai mearga la școala. …

- Un adolescent din Marea Britanie sufera de o boala rara ce nu ii permite sa adoarma pentru ca, daca adoarme, el risca sa moara. Liam are 18 ani, cu toate ca medicii i-au dat, la naștere, șase saptamani de viața, fiind diagnosticat cu o boala rara numita Sindromul de hipoventilație centrala congenitala.…

- Conform cifrelor furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații, 17,7 milioane de oameni din intreaga lume iși pierd anual viața din cauza bolilor cardiovasculare. De altfel, acestea sunt și prima cauza de deces la nivel global. Persoanele cu parinți, frați sau bunici cu astfel de afecțiuni au un risc…

- Fata sotilor Buliga, Ioana, era eleva in clasa a XII-a la Colegiul National Grigore Moisil din Brașov și se pregatea pentru examenul de Bacalaureat din aceasta vara. a Baiatul, Stefan, era elev la Școala de Arte din Brașov, secția actorie. Luni seara, Stefan ar fi stat la repetiții pana la ora 23.00…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, trage un semnal de alarma privind condițiile din Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, acolo unde un bolnav de cancer și-a trait ultimele clipe inconjurat de medici dedicați, dar care sunt nevoiți sa se lupte zi de zi cu mediul precar și mizeria…