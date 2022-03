Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 13 ani din Sectorul 1 din București a fost lovit in cap de o bucata de tencuiala desprinsa de pe o cladire, a transmis ISU București. Adolescentul a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.Incidentul a avut marți in jurul pranzului pe strada Nicolae Beldiceanu din Sectorul…

- In București exista 454 de sirene pentru avertizarea populației in cazul unor atacuri aeriene sau dezastre naturale. Insa, doar 330 dintre aceste sirene mai sunt funcționale. In plus, mai puțin de jumatate dintre sirenele funcționale pot fi acționate electronic, de la distanța, iar restul pot fi acționate…

- De parca asta nua r fi tot, doar 187 sunt introduse intr-un sistem de alarmare și pot fi acționate de la distanța, restul fiind acționate doar de la fața locului, relateaza HotNews.ro.Din cele 454, Primaria Capitalei are in gestiune 278, 155 fiind funcționale, se arata intr-un raspuns transmis de Primaria…

- In jurul orei 21:40 s-a produs o explozie la o țeava de gaze in Șoseaua Grozavești, in apropiere de Pasajul Basarab, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Conform sursei citate, nu sunt persoane ranite. Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea magistralei.…

- Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara și degajari de fum, pe o suprafața de aproximativ 1.000 mp. Deflagrația a izbucnit in zona Prelungirea Ghencea din București, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Incendiul a afectat o casa de locuit, 2-3 anexe și un depozit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj raspunde acuzatiilor aduse de primarul Craiovei saptamana trecuta, legate de faptul ca nu s-a transmis la timp, de catre ISU, avertizarea de polei. Lia Olguta Vasilescu a spus ca nu s-a actionat la timp pentru prevenirea poleiului din cauza ca avertizarea…

- Vremea se racește, la finalul acestei saptamani. Nu vor lipsi din peisaj nici precipitațiile. Meteorologii anunța ninsori in mai multe zone ale țarii, dar și in Capitala. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis vineri, 7 ianuarie, o informare meteo, ce va fi valabila in perioada 08…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri mai multe atentionari nowcasting Cod galben de burnita si polei valabile in Bucuresti si in zone din 3 judete. In Capitala, se va semnala trecator burnita care va depune polei. Atentionarea este valabila pana la ora 9:00. De asemenea,…