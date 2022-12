Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav, marți seara, in zona parcarii suprajetajate de la Iulius Mall, in Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a sarit de la etajul cinci. Polițiștii au deschis o ancheta.

- Scene desprinse dintr-un film duminica seara. Un tanar l-a injunghiat pe socrul sau, care venise sa-l duca inapoi la cerșit in Germania, transmite aradon.ro. Drama s-a petrecut in cartierul aradean Bujac, duminica seara, in jurul orei 22:30. Conform sursei citate, atacatorul, un tanar de 20 de ani,…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Capitala. Șoferul circula regulamentar, iar de pe trotuarul din stanga, un baiat vine in graba, iese dintre mașini și se arunca pe jos, in fața autoturismului. Imediat, presupusa victima incepe sa țipe, iar in ajutor ii vine un barbat pe trotineta care il amenința…

- Scene violente pe o strada din Timișoara. Un biciclist a luat la bataie un șofer din cauza unei parcari. In acest caz se fac cercetari pentru infractiuni de lovire sau alte violente. Incidentul a avut loc pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timisoara. Soferul unei masini si-a parcat automobilul…