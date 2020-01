Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Rutier Galati au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Traian, soldat cu ranirea unui pieton. „Politistii sositi la fata locului au constatat ca victima accidentului, un adolescent de 15 ani, din municipiul Galati,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost arestat preventiv dupa ce a furat un autoturism și l-a condus fara sa aiba permis. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Maria Carp, tanarul a condus autoturismul pe o distanta de peste 40 de kilometri si apoi l-a abandonat.…

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 00:52 o persoana a sesizat politia prin SNAUAU 112 despre faptul ca pe drumul comunal care face legatura intre localitatile Ferești și Oncești se deplaseaza un vehicul in care se afla un tub pentru canalizare ce a fost sustras. Politistii s-au deplasat de…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 12 decembrie a.c., politistii Sectiei 6 Politie Cluj-Napoca au identificat o femeie de 46 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj. Aceasta este banuita ca, la data de 11 decembrie a.c., în timp ce se afla în incinta unui spital din municipiul Cluj-Napoca,…

- Ziarul Unirea Accident MORTAL pe DN15: Doi oameni au murit dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitara Accident MORTAL pe DN15: Doi oameni au murit dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitara Un șofer care a patruns miercuri pe contrasens in zona…

- In ziua de 13 noiembrie a.c., polițiștii Secției de Politie Rurala Leordeni au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat și au reținut un barbat de 32 de ani, din Crangurile, județul Dambovița. Din cercetari s-a stabilit ca, in luna ianuarie a.c., barbatul…

- Patrula de siguranța publica din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, desfașurand activitați specifice pe linie de silvicultura, a oprit sambata pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Dornești, o autoutilitara cu remorca, ambele aparținand unei societați comerciale cu sediul in orașul Vicovu…

- Un seif de bani a fost furat de la sediul unei firme din localitatea Baia de Arama. Polițiștii au gasit seiful furat in timpul unei percheziții domiciliare la locuința unui tanar in varsta de 17 ani, a notat Mediafax. Tanarul a dat lovitura la finalul lunii septembrie, furand un seif in care se aflau…